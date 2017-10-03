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ВКС России за два дня уничтожили в Сирии более 300 боевиков, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, среди них семь полевых командиров и проходившие подготовку иностранные наемники, в том числе около 40 боевиков с Северного Кавказа.

В течение последних двух суток в Сирии авиация ВКС России наносила удары по боевикам запрещенной в России группировки "Исламское государство" на восточном берегу Евфрата, передает "ТВ Центр".

Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, уничтожены три командных пункта, восемь танков, артиллерийские установки, 17 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и четыре склада боеприпасов.

"Подтверждённые потери террористов в данном районе составили 304 боевика убитыми и более 170 ранеными. Уничтожено семь полевых командиров различных уровней, в том числе выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, осуществлявший координацию действий штурмовых формирований ИГИЛ в долине Евфрата. Авиационным ударом уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наёмников ИГИЛ, в том числе около 40 боевиков из Северного Кавказа, а также мобильная снайперская группа террористов", - сказал он.

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