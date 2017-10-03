Эксперт: референдум в Каталонии прошел не так, как задумывался

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Куда дальше идти Каталонии после референдума? Какие у него могут быть перспективы? Могут ли референдум признать легитимным? На эти и другие вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Николай Топорнин.

Власти Каталонии не смогли провести референдум так, как он должен проходить по столь важному вопросу. Об этом рассказал заместитель заведующего кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин ведущему программы "События. 25-й час" Алексею Фролову.

"Всего проголосовало 42-43% от общего числа избирателей, то есть менее половины. Вот это оставляет некий осадок. Все-таки не удалось провести референдум так, как он должен пройти по столь важному вопросу. Около 80% каталонцев хотели принять участие в референдуме. Получается, что больше половины из них не пришли или пришли, но избирательные участки были закрыты", - отметил Топорнин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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