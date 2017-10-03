Facebook сообщил о 10 млн просмотрах "российской рекламы" в США

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Около 10 миллионов пользователей Facebook посмотрели политическую рекламу, которая могла иметь российское происхождение. Причем большую ее часть (56%) пользователи увидели уже после выборов. При этом 25% сообщений не увидел вообще никто – это связано с особенностями рекламных кампаний сети.

Социальная сеть Facebook сообщила о 10 миллионах просмотрах политической рекламы, которая могла иметь российское происхождение, заявили в компании.

"Большая часть объявлений была сосредоточена на социальных и политических аспектах широкого идеологического спектра, от темы сексуальных меньшинств до расовых и иммиграционных вопросов, а также о праве владения оружием", - заявил вице-президент по политике и коммуникациям Facebook Эллиот Шраге.

44% пользователей увидели рекламные посты перед выборами американского президента в 2016 году. А большая часть пользователей (56%) – после. При этом 25% сообщений не увидел вообще никто, что связано с особенностями рекламных кампаний соцсети. По данным компании, на размещение рекламы было потрачено менее тысячи долларов.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что намерен передать конгрессу США информацию о нескольких тысячах рекламных объявлениях, оплаченных с российских счетов, во время американской предвыборной кампании.

В свою очередь в Кремле подчеркнули, что Россия никогда не занималась размещением политической рекламы в Facebook. А президент США Дональд Трамп назвал эту информацию мистификацией.

28 сентября комитет сената США по Разведке пригласил Facebook, Twitter и Аlphabet на общественные слушания по "вмешательству России" в выборы. Заседание запланировано на октябрь.

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