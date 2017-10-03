Школьник бросил стул в голову учителя на уроке под Иркутском

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В Иркутской области подросток бросил стул в голову учителя на уроке в школе. В результате инцидента педагог упал и потерял сознание. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Подросток ранее был осужден за кражу и сейчас ему снова грозит отправка в колонию.

Подросток бросил стул в учителя на уроке в школе №90 Чунского района Иркутской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

"16-летний подросток зашел во время урока не в свой класс. На спокойную просьбу учителя, пожилого мужчины, покинуть кабинет и отправиться к одноклассникам он отреагировал неадекватно: стал хамить, а потом схватил стул и бросил им в учителя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, стул попал педагогу в висок, после чего тот упал и потерял сознание. Врачи диагностировали у учителя сотрясение мозга.

При этом в администрации подчеркнули, что подросток воспитывается в неблагополучной семье и ранее был осужден за кражу. Сейчас школьнику снова грозит отправка в колонию.

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