Кольцо-проездной "Тройка" может появиться в Москве

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Оплатить проезд в Москве можно будет кольцом с функцией бесконтактной транспортной карты "Тройка". Такое транспортное решение для оплаты проезда - первое в мире. В продаже кольцо "Тройка" появится во второй половине октября.

В Москве во второй половине октября появится в продаже кольцо с функцией бесконтактной транспортной карты "Тройка", рассказал агентству "Москва" председатель совета директоров компании-производителя PayRing Сергей Лазарев.

Объем партии не известен, все зависит от спроса. Кольцо запатентовано, и компания будет судиться в случае появления в продаже таких же изделий от другого производителя.

По словам Лазарева, таких проездных нет нигде в мире, а функционал кольца будет аналогичным с транспортной картой "Тройка" – им можно будет оплатить метро, наземный транспорт и МЦК.

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