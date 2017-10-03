Соучастник убийства полицейского в Дагестане получил 24 года колонии

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Заснявший на камеру казнь дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова получил 24 года колонии строгого режима. Летом 2016 года боевики захватили полицейского, поставили на колени и требовали сказать на камеру, чтобы его коллеги уволились из органов. Однако его последними словами стали: "Работайте, братья".

Северо-Кавказский окружной военный приговорил Артура Бекболатова, обвиняемого в убийстве дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, к 24 годам лишения свободы в колонии строго режима, сообщает Газета.ru.

Прокурор просил о пожизненном заключении. Защита, в свою очередь, просила "строго не наказывать". Суд признал Беклобалова виновным по семи статьям уголовного кодекса.

Магомед Нурбагандов был расстрелян боевиками 10 июля 2016 года. Его поставили на колени и требовали на камеру сказать, чтобы коллеги бросили службу в правоохранительных органах. Однако последними словами молодого полицейского стали: "Работайте, братья". Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Нурбагандову звание Героя России.

В ходе спецоперации силовикам удалось задержать Арткра Бекболатова и Азиза Джамалутдинова, остальные члены банды были ликвидированы. 16 августа 2017 года Джамалутдинова приговорили к 17 годам колонии строго режима.

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