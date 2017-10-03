Роспотребнадзор считает спиннеры безопасными для психики детей

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В Роспотребнадзоре завершили проверку по факту влияния спиннеров на психику детей. Согласно проведенной экспертизе, эти игрушки являются безопасными для психического здоровья ребенка, однако они могут представлять угрозу из-за мелких деталей.

В Роспотребнадзоре провели экспертизу спиннеров, в ходе которой специалисты пришли к выводу, что игрушки не влияют на психику детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Эксперты подчеркнули, что повышенный интерес к спиннерам носит временный характер. При этом в ведомстве предупреждают родителей об опасности этих игрушек для детей из-за мелких деталей.

В июле Роспотребнадзор начал проверку по факту влияния спиннеров на психику детей. Кроме того, в надзорном ведомстве предостерегли взрослых от дешевых подделок таких устройств на российском рынке. Родителям также нужно проверить спиннер на наличие резких химических запахов и обратить внимание на шум изделия.

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