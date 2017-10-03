После пожара в отделении Сбербанка во Львове возбудили дело

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Новая атака на отделение "Сбербанка" произошла ночью во Львове. В результате поджога здание сгорело полностью, жертв удалось избежать. По данному факту ведется расследование. А жители Украины продолжают нелегально вооружаться при одобрении со стороны главного военного прокурора. Только проблем от этого меньше не становится.

Отделение Сбербанка во Львове за считанные минуты выгорает дотла. Пожарные даже не успевают приступить к тушению. Следственные органы сейчас выясняют причины возгорания. Хотя и так понятно, что это скорее всего дело рук украинских националистов, которых военный прокурор Украины Матиос предлагает легально вооружить, передает "ТВ Центр".

"Я исповедую принцип, что каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь", - сказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

К слову, огнестрельным оружием, рекою текущим с Донбасса, все кто хотел уже запасся с излишком. Купить его в Незалежной давно не проблема. Да, и смутные времена, о которых говорит прокурор Матиос, для Украины настали еще в 2014 году, сразу после февральского переворота. Экономический крах. Гражданская война. Далеко неспокойно и внутри нынешней политической верхушки, что подтверждает советник главы МВД Геращенко, отвечая на вопрос, есть ли конфликт между Порошенко и Аваковым.

"Да! С первого же дня избрания президента Украины Петра Порошенко. Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках. "Народный фронт" и я лично, и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент", - отметил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Открыто Аваков пока не выступает. Хотя МВД уже прямо дает понять президенту, что в случае антиправительственных митингов, украинская полиция никого разгонять не будет. При этом недовольство работой Порошенко в стране только растет. Рейтинг уверенно стремиться к нулю. Европейский мандат доверия фактически аннулирован. Финансовые потоки иссякли, что неожиданно открывает глаза украинцам на очевидные вещи.

"Европа, она далеко. Немцам все равно, австрийцам все равно. Другим тоже. Нам самим нужно решать свои проблемы", - подчеркнул бывший советник главы Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский.

При этом проблем все больше. Часть из них Киев создает себе сам. Взять тот же закон об образовании, согласно которому начиная с пятого класса украинские школьники будут обучаться исключительно на мове. Этот шаг вызвал резонный протест не только Москвы. Также возмутились Бухарест и Будапешт. Этнические венгры и румыны проживают на западе Украины. И до этого им разрешалось обучаться на родном языке. Теперь он фактически под запретом.

Будапешт пообещал блокировать любые решения по дальнейшей интеграции Украины с Евросоюзом. А глава МИД Венгрии прямо заявил, что о "европейской Украине" президент Порошенко может забыть.

Александр Панюшкин, Андрей Грис, "ТВ Центр".