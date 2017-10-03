Самолеты "ВИМ-Авиа" завершили вывоз туристов из Турции в Москву

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Из Турции в Москву вернулись все пассажиры авиакомпании "ВИМ-Авиа". Туристов из других российских регионов обещают отправить на родину в течение двух дней.

Все пассажиры "ВИМ-Авиа" вернулись из Турции в Москву. Что касается туристов из других российских регионов, их обещают отправить на родину в течение двух дней, передает "ТВ Центр".

Всего же за границей остаются 13 с половиной тысяч клиентов "ВИМ-Авиа". В основном, на курортах Италии, Испании и Кипра. На вторник запланировано 16 рейсов. Сама компания будет осуществлять вылеты только до четверга, а затем уже приступят другие перевозчики.

Судьба "ВИМ-Авиа", которая ранее заявила о своей финансовой несостоятельности, должна решиться до 15 октября. А чтобы подобных ситуаций больше не возникало, в правительстве готовят законопроект об ужесточении правил авиаперевозок и страхования полетов.