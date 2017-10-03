В Каталонии проходит забастовка против насилия на референдуме

Теги: В мире забастовка испания референдум каталония

В Каталонии проходит всеобщая забастовка. Жители выступают против произвола испанских полицейских. Во время референдума от действий стражей порядка пострадали около тысячи человек. В знак протеста рабочие и служащие собираются у зданий мэрий. В Барселоне не работает общественный транспорт, закрыты музеи. К акции присоединились футбольные клубы.

Они продолжают бороться - теперь не только за независимость, но и против полицейского произвола. Без громких лозунгов и шумных протестов. В Каталонии проходит всеобщая забастовка, передает "ТВ Центр".

Граждан призывают выйти на улицу к правительственным зданиям. Днем не будет работать метрополитен. Не вышли на линию сотни водителей общественного транспорта. Отменены 150 междугородних поездов. Акцию поддержали таксисты и работники аэропортов, посоветовав пассажирам заранее уточнять у перевозчиков изменения в расписании. Правительственные учреждения Каталонии предоставляют лишь минимальный объем услуг, а музеи, которые тысячи туристов посещают ежедневно, закрыты. На поле не выйдут даже футболисты знаменитых клубов "Жирона" и "Барселона" - все тренировки в знак солидарности отменены.

"Мы хотим выразить неприятие и решительное осуждение в связи с тяжелыми событиями, которые произошли в нашей стране. Из-за злоупотребления и неизбирательного применения силы миллионы граждан были лишены права голоса. Мы должны сделать все, чтобы мир увидел наше возмущение", - заявил президент ФК "Барселона" Хосеп Бартомеу.

Возмущение накануне не смогли увидеть даже болельщики. В день референдума сине-гранатовые призвали организаторов перенести домашний матч с "Лас-Пальмасом", однако игра состоялась, правда, без зрителей. Соперники в знак приверженности Мадриду надели специальный комплект формы в цветах национального флага Испании. Кажется, вся страна теперь раскололась на два лагеря. Все это на фоне многочисленных столкновений сторонников независимости с полицией. Пострадавших уже около тысячи.

"Попытки испанского правительства подавить референдум о независимости Каталонии при помощи грубой силы вызвал у многих членов Евросоюза множество вопросов, касающихся степени приверженности Испании демократическим нормам - спустя 42 года после смерти фашистского диктатора Франсиско Франко", - пишут в The Guardian.

Каталония предлагает Испании разойтись по-хорошему, для этого, впрочем, необходим независимый посредник – ожидаемо, Брюссель, хотя свой шанс евробюрократы, явно упустили, дав Мадриду карт-бланш.

"Европа молча наблюдала - бессильная и, возможно, в кои-то веки довольная своим бессилием. Но Европа не сможет долго отворачиваться от происходящего, так как существует слишком много Каталоний, латентных или потенциальных, во многих уголках континента", - заявляют в Repubblica.

И вот уже Еврокомиссия называет референдум незаконным, а депутаты Европарламента завтра намерены обсудить ситуацию. Реакция, конечно, запоздалая, но факт остается фактом - "За" независимость Каталонии проголосовали почти 91% пришедших на участки, а их более двух миллионов человек. Это решение просто проигнорировать уже вряд ли получится.

Матвей Шестаков, Александр Званцев, "ТВ Центр".

Читайте также:

Эксперт: референдум в Каталонии прошел не так, как задумывался

Барселона предлагает Мадриду разойтись по-хорошему

В Кремле назвали референдум в Каталонии внутренним делом Испании

Реакция мирового сообщества на референдум в Каталонии