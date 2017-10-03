Власти нашли более 40 единиц оружия у стрелка из Лас-Вегаса

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Число погибших в результате кровавой бойни в Лас-Вегасе возросло до 59. В списке раненых - более 520 человек. Самое массовое убийство в новейшей истории США потрясло не только Штаты, но и весь мир. В стране объявлен пятидневный траур. Каковы мотивы стрелка? И что еще мог планировать преступник, в доме которого нашли целый арсенал, а в машине - компоненты для изготовления взрывчатки?

Крупнейшее преступление в новейшей истории США, с подачи президента Дональда Трампа уже окрестили "актом абсолютного зла". Жертвами стрелка в Лас-Вегасе стали 59 человек и более полутысячи получили ранения. Осмотр места бойни, опрос свидетелей и опознание длилось почти сутки. В штате даже ввели чрезвычайное положение. Ответственность на себя взяла запрещенная в России группировка "Исламское государство". Но пока связь стрелка с боевиками не установлена и спецслужбы не спешат называть это преступление терактом, передает "ТВ Центр".

"Мы не нашли никакой связи с международной террористической группировкой. Расследование продолжается, мы продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы обеспечить тщательное расследование и вернуть спокойствие и мир в этом округе", - сказал специальный агент ФБР Аарон Роуз.

По данным полиции Стивен Пэддок заселился в гостиницу 28 сентября. Стрелок сразу же отказался от уборки номера. Это позволило ему незаметно принести оружие и оборудовать себе две огневые точки. Мужчина готовился тщательно. Даже принес молоток, чтобы разбить окно из высокопрочного стекла. Судя по звукам, Паддок стрелял из автоматического оружия длинными очередями. Расстояние до зрителей на концерте кантри музыки было около 400 метров.

С момента первого тревожного звонка в полицию до штурма прошло больше часа. Когда спецназ взорвал дверь в номер, Пэддок застрелился.

"Следователи собирают улики, чтобы понять мотив преступления, и любую информацию, которая поможет пролить свет на это ужасное событие. Мы обнаружили 23 единицы огнестрельного оружия в номере гостиницы Mandalay Bay и еще 19 единиц - в доме в Меските", - отметил помощник шерифа Лас-Вегаса Тодд Фассуло.

Помимо оружия у Пэддока нашли боеприпасы и различные электронные устройства. В машине он хранил вещество для изготовления взрывных устройств. Оружие стрелок закупал в магазине неподалеку от дома. По словам владельца торговой точки, перед покупкой Пэддок прошел необходимую проверку на судимость, нарушение закона и отсутствие психических отклонений. Подозрений 64-летний мужчина не вызывал ни у соседей, ни у родственников.

"Как будто астероид упал с неба. Если бы астероид упал прямо здесь, вы чувствовали бы тоже самое, что и я сейчас. В том, что он сделал, нет никакой логики. Это непонятно даже для меня", - подчеркнул брат Стивена Пэддока Эрик.

Впрочем, темное пятно в биографии Пэддока журналисты все же нашли. Его отец Бенджамин Пэддок числился в списке самых разыскиваемых преступников ФБР с 1969 до 1977 года, страдал психическими расстройствами и суицидальными наклонностями. Его признали виновным в ограблении банка, воровстве автомобилей и мошенничестве. Однако с семьей Бенджамин не жил. Когда родился сын, он находился в бегах.

Никита Васильев, "ТВ Центр".