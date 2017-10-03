Васильева о диссертации Мединского: это не плагиат, а свое видение истории

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Глава Минобрнауки Ольга Васильева выступила в защиту диссертации министра культуры Владимира Мединского. Она отметила, что в работе министра нет плагиата, он представил свое видение истории.

Министр образования и науки Ольга Васильева заступилась за диссертацию главы Минкультуры Владимира Мединского, передает РИА Новости.

"Очень важный момент — это отсутствие плагиата в работе. Ну а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та сама полемическая история, которая должна быть", - подчеркнула Васильева.

Она сообщила, что два диссертационных совета дали положительное заключение о работе Мединского.

Накануне члены экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовали лишить Мединского степени доктора исторических наук. Однако это решение является промежуточным. Последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования.

Причиной рассмотрения вопроса о лишении Мединского научной степени стало заявление участника сообщества "Диссернет" Ивана Бабицкого. По его словам, диссертация министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" не имеет научной ценности.

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