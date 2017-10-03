Референдум в Каталонии: как проходили последние часы накануне голосования
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Через считанные часы в испанской Каталонии должны открыться участки для голосования на референдуме о независимости региона. Власти делают всё возможное, чтобы этому помешать. Полиция опечатала почти полторы тысячи учреждений, где планировалось установить урны для голосования. Однако сторонники отделения всё равно дежурят у входов. Многие пришли вместе с детьми еще в пятницу и не собираются уходить до старта референдума. Но есть и те, кто выступает за единую Испанию - сегодня они вышли на митинг.
О настрое граждан накануне исторического события – смотрите в репортаже европейского собкора "ТВ Центра" Екатерины Выскребенцевой.
*Репортаж вышел в эфир в субботу, 30 сентября