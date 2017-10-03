Видео ударов ВКС России по объектам террористов ИГ в Сирии
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Минобороны опубликовало видео ударов российских ВКС по объектам террористов ИГ в Сирии. В результате атаки были уничтожены три командных пункта боевиков, восемь танков, артиллерийские установки, 17 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и четыре склада боеприпасов.
Минобороны России опубликовало видео ударов российских военных самолетов по объектам террористов запрещенной в нашей стране группировки "Исламское государство" в Сирии. Об этом сообщает TVC.ru.
Ранее официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России за два дня уничтожили в Сирии более 300 боевиков. По его словам, среди них семь полевых командиров и проходившие подготовку иностранные наемники, в том числе около 40 боевиков с Северного Кавказа.
Конашенков также подчеркнул, что в результате атаки российской авиации были уничтожены три командных пункта террористов, восемь танков, артиллерийские установки, 17 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и четыре склада боеприпасов.
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