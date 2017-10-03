Участники реновации освобождены от взносов на капремонт с августа 2017 года
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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил своему заместителю по вопросам ЖКХ и благоустройства Петру Бирюкову исключить из программы капремонта попавшие в программу реновации дома. Он также поручил поддерживать в надлежащем состоянии дома, которые вошли в программу.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил своему заместителю по вопросам ЖКХ и благоустройства Петру Бирюкову исключить из программы капремонта попавшие в программу реновации дома. Об этом он сообщил в ходе заседания президиума правительства Москвы, передает АГН "Москва".
"Петр Павлович, необходимо откорректировать программу капитального ремонта, исключить из этой программы дома, которые вошли в программу реновации", - отметил Собянин.
Он также поручил поддерживать в надлежащем состоянии дома, которые вошли в программу.
"Необходимо те дома, которые включены в программу реновации и дальше поддерживать в надлежащем состоянии, проводить текущие ремонты, надлежащую эксплуатацию до самого последнего момента, когда дом будет освобожден, и жильцы переедут в новые дома", - сказал Собянин.
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