Власти Москвы заявили о завершении формирования программы реновации

Теги: Москва собянин хрущевки

В Москве завершилось формирование программы реновации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новые дома в программу войти не могут, однако те жильцы, чьи дома уже попали под реновацию, могут в любой момент отказаться от нее.