12:13, 03 октября 2017

Власти Москвы заявили о завершении формирования программы реновации

Теги:  Москва  собянин  хрущевки

В Москве завершилось формирование программы реновации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новые дома в программу войти не могут, однако те жильцы, чьи дома уже попали под реновацию, могут в любой момент отказаться от нее.

Формирование программы реновации в Москве полностью завершено, об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, передает агентство "Москва".

Глава Москвы отметил, что уже утвержден основный перечень пятиэтажек, определены стартовые дома, а также рассмотрены все спорные моменты.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что вхождение в программу новых домов невозможно в силу нормы закона. Однако жители тех домов, которые уже попали под реновацию, могут в любой момент отказаться от нее, при условии, что все жильцы примут это решение на общем собрании.

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