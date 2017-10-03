Власти Москвы заявили о завершении формирования программы реновации
В Москве завершилось формирование программы реновации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новые дома в программу войти не могут, однако те жильцы, чьи дома уже попали под реновацию, могут в любой момент отказаться от нее.
Формирование программы реновации в Москве полностью завершено, об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, передает агентство "Москва".
Глава Москвы отметил, что уже утвержден основный перечень пятиэтажек, определены стартовые дома, а также рассмотрены все спорные моменты.
Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что вхождение в программу новых домов невозможно в силу нормы закона. Однако жители тех домов, которые уже попали под реновацию, могут в любой момент отказаться от нее, при условии, что все жильцы примут это решение на общем собрании.
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