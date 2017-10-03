Москва полностью готова к прохождению отопительного сезона
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Коммунальщики подключили к отоплению все дома и социальные объекты столицы. Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Отопительный сезон в столице начался без происшествий.
Москва полностью готова к прохождению отопительного сезона. Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает АГН "Москва".
"Подготовка Москвы к прохождению осенне-зимнего периода своевременно завершена в полном объеме на данном этапе. <...> На сегодня полностью готовы к отопительному сезону все здания, сооружения города. Это свыше 72,5 тысячи сооружений, включая жилой фонд, объекты социальной сферы и предприятия", - отметил Бирюков.
Он добавил, что в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина 28 сентября был начат пуск тепла в социальные объекты и жилой фонд.
"На сегодня полностью завершена подача тепла в учреждения образования, здравоохранения и практически завершена подача тепла во все здания жилого фонда", - отметил Бирюков.
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