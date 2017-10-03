Кремль надеется, что новый посол США внесет вклад в "реставрацию" отношений

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Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на нормализацию российско-американских отношений благодаря работе нового посла США в России Джона Хантсмана. По словам пресс-секретаря президента, это в интересах не только народов двух стран, но и всего мира.

В Кремле выразили надежду, что прибытие нового посла США в России Джона Хантсмана позитивно скажется на нормализации российско-американских отношений. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы надеемся, что во главе с новым послом, по крайней мере, американское диппредставительство в Москве сможет вносить свой весомый вклад в дело реставрации наших отношений от того урона, который нанесен им действиями Вашингтона", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин является сторонником "реанимации" отношений и налаживания связей с США. По словам Пескова, это в интересах не только народов двух стран, но и всего мира. При этом пресс-секретарь российского лидера добавил, что реализация таких намерений невозможна без поддержки со стороны американцев.

В пятницу Сенат США единогласно утвердил бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост посла США в России. Накануне он прибыл в Москву вместе со своей супругой Мэри Кэй.

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