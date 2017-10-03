Нобелевскую премию по физике получили три ученых из США

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Нобелевская премия по физике за 2017 год вручена американским ученым Кипу Торну, Райнеру Вайссу и Гарри Бэрришу. Исследователи из США получили награду за обнаружение гравитационных волн.

Нобелевскую премию по физике за 2017 год получили американские ученые Кип Торн, Райнер Вайсс и Гарри Бэрриш. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Исследователи стали основателями лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, что сделало возможным экспериментальное обнаружение гравитационных волн. При этом сигнал исходил от срастающихся черных дыр.

Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет девять миллионов шведских крон, что примерно равняется одному миллиону долларов США.

Накануне в Стокгольме вручили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. Эту награду получила группа ученых из США за исследование биологических часов организма.

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