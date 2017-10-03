Кадыров рассказал о травле Поклонской

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В отношении Натальи Поклонской ведется травля из-за "несгибаемой воли, силы духа и четкой позиции". Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, у депутата Госдумы есть право высказываться против фильма "Матильда", и он поддерживает ее позицию.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с заявлением в поддержку депутата Госдумы Натальи Поклонской, передает "Интерфакс".

"Ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу", - написал Кадыров в своем канале в Telegram. По его словам, у депутата есть право высказываться против фильма "Матильда", и он поддерживает ее позицию.

"Петиция против этого фильма собрала 100 тысяч подписей, и хрупкая девушка защищает интересы тех, кому не все равно на историю своей страны. В своей борьбе она руководствуется лишь любовью к своей стране, отстаивая то, что дорого для каждого патриота - Родину", - заключил Кадыров.

На прошлой неделе в Москве состоялся закрытый показ картины для членов комитета Госдумы по культуре. Посмотрев фильм, они сошлись во мнении, что он не нарушает российское законодательство и не оскорбляет чувств верующих.

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