Предстоящая зима в Москве будет теплой

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Климатологи Института географии РАН сообщили, что предстоящая зима в Московском регионе будет теплее и мягче предыдущих. Морозы могут устанавлиться на одну-две недели. Это связано с общемировой тенденцией на потепление.

В Московском регионе предстоящая и последующие зимы будут теплее и мягче предыдущих, об этом агентству "Москва" сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.

Это связано с мировой тенденцией климата на потепление и с циркуляцией над Арктикой холодного воздуха.

Значительно теплее стал декабрь. При этом средняя температура практически не отклоняется от норм в январе и феврале. Морозы могут устанавливаться на одну-две недели.