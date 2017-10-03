Путин принял верительные грамоты в Кремле

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Президент Владимир Путин принял в Кремле верительные грамоты от новых послов 20 стран в России, в том числе от посла США Джона Хантсмана, посла Франции Сильви Берманн и посла Евросоюза Маркуса Эдерера. Церемония традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Президент России Владимир Путин принял в Кремле верительные грамоты от новых послов 20 стран в России, в том числе от посла США Джона Хантсмана, посла Франции Сильви Берманн и посла Евросоюза Маркуса Эдерера. Церемония традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, передает РИА Новости.

Кроме того, грамоты президенту вручили представители Евросоюза, Франции, Испании, Латвии, Хорватии, Мекисики и других стран. С этого момента официально начинается их дипломатическая работа в России. Приветствуя собравшихся, Владимир Путин отметил, что для их деятельности будут созданы все необходимые условия.

"Россия заинтересована, чтобы работа иностранных послов в России была эффективной и успешной", - сказал он, обращаясь к послам.

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