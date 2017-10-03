Власти Москвы заявили о завершении формирования программы реновации

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Формирование программы реновации в Москве полностью завершено. Об этом на заседании президиума столичного правительства заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В списки дополнительно вошли еще 37 домов. Всего в городе будут переселены 5177 домов, а это около миллиона москвичей. Пока же мэр города дал указание содержать дома, которые попали в реновацию, в надлежащем состоянии.

Формирование программы реновации полностью завершено. Сегодня президиум правительства Москвы утвердил последние изменения, передает "ТВ Центр".

"Ранее мы утвердили основные перечни домов, которые вошли в программу, определили стартовые дома, приступили к строительству. Тем не менее, были спорные моменты, и мы дополнительно их рассмотрели", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В программу дополнительно вошли 37 домов. Их жители, как требует закон, провели собрания до 1 июля и направили протоколы до 20 июля. Но потребовались дополнительные проверки - нет ли препятствий для включения в программу. Еще четыре дома из нее в итоге исключили. Отказаться от реновации можно будет и впредь, если за это проголосуют не менее 1/3 жильцов, и если еще не заключен договор о предоставлении нового жилья. А вот для пополнения список отныне закрыт. Итого реновации подлежат 5177 домов.

"Необходимо откорректировать программу капитального ремонта, исключить из этой программы дома, которые вошли в программу реновации. Тем не менее, необходимо те дома, которые включены в программу реновации, и дальше поддерживать в надлежащем состоянии, проводить текущие ремонты, надлежащую эксплуатацию до самого последнего момента, когда дом будет освобожден, и жильцы переедут в новые дома", - продолжил он.

"Все собственники помещений были освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт еще с 1 августа. Изменения, которые мы предлагаем внести в программу капитального ремонта, полностью учитывают корректировку программы реновации, в частности, включение и исключение объектов. Чтобы не снижать темпы капремонта, взамен исключаемых из перечня, фонд раньше срока приступил к ремонту 1300 домов, по которым работы планировалось начать только в 18-20 годах", - сказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

И, конечно же, все эти дома, как и остальные 72,5 тысячи зданий и сооружений в столице, готовы к отопительному сезону. Осень твердо заявила о своих правах. Уже 28 сентября в дома москвичей начали подавать тепло.

"Подготовка Москвы к прохождению осенне-зимнего периода своевременно завершена в полном объеме. Семь прошедших сезонов Москва безаварийно проходила отопительный сезон", - заявил Бирюков.

Также сегодня президиум правительства рассмотрел вопрос поддержки столичной промышленности. Решено субсидировать деятельность технопарков, индустриальных парков и промышленных комплексов.

"Подготовлен проект постановления правительства, который предусматривает компенсацию затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям. Объем субсидий предлагается установить не более 50% от суммы затрат и не более 100 миллионов рублей", - сообщил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.

Поддержку получат и предприятия малого и среднего бизнеса. Для них решено в два раза увеличить размер субсидии на приобретение или лизинг оборудования. Так, возмещение затрат на уплату процентов по кредитам вырастет с пяти до десяти миллионов рублей. Максимально столько же можно будет получить при покупке оборудования. Или же город возместит 15% его стоимости. Льготы коснутся малых и средних предприятий - резидентов технопарков и особо экономической зоны "Технополис "Москва".

Алексей Платонов, Николай Жуков, Дина Самохина и Дмитрий Шаракин. "ТВ Центр".

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