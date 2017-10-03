Путин: вокруг КНДР раскручивается конфронтационная спираль

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Президент России Владимир Путин призвал не нагнетать военную риторику вокруг Северной Кореи. Глава государства уверен, что это не просто тупиковый, а губительный путь.

Москва решительно осуждает Пхеньян за нарушения резолюции Совета Безопасности ООН, но и решительно выступает против нагнетания военной риторики вокруг КНДР, передает "Интерфакс".

"На наших глазах раскручивается конфронтационная спираль вокруг ядерной программы КНДР. Вы знаете нашу позицию. Мы осуждаем шаги Пхеньяна в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Но нагнетание военной риторики - не просто тупиковый, а, уверен, губительный путь", - заявил президент России Владимир Путин.

Ранее США ввели новые санкции в отношении КНДР. Новые меры связаны с реализацией Пхеньяном ракетной и ядерной программ в нарушение санкций Совета безопасности ООН.

15 сентября Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Она пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тысячи километров к востоку от мыса Эримо.

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