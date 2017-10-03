В Москве на 12 участках введут выделенные полосы для общественного транспорта
Теги: Общество москва транспорт
В центре Москвы на 12 участках введут выделенные полосы для общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы сети "Магистраль" получат приоритет при проезде перекрестков, что позволит сократить их задержки в пути на 90%.
В центре Москвы на 12 участках введут выделенные полосы для общественного транспорта, передает "ТВ Центр".
Автобусы и троллейбусы сети "Магистраль" получат приоритет при проезде перекрестков, что позволит сократить их задержки в пути на 90%. Новая схема движения не создаст затруднений и для автомобилистов. Сейчас специалисты наносят разметку и устанавливают дорожные знаки на проспекте Мира от Садового кольца до Крестовского путепровода.
В перечень также войдет большая часть Садового кольца, Боровицкая площадь и Большой Москворецкий мост, Николоямская улица, а также Старая, Славянская, Лубянская площади. По выделенной полосе автобусы поедут на площади Тверская Застава, в районе улиц Пречистенка, Сретенка, а также Солянка в сторону Верхней и Нижней Радищевской.
Информация для автомобилистов. Этим вечером - более чем на сутки - закроют участок Пречистенской набережной от Крымского моста до Соймоновского проезда. Там будут менять асфальт. Работы начнутся в сегодня в 8 вечера, а завершатся в 5 утра в четверг.
Читайте также:
Кольцо-проездной "Тройка" может появиться в Москве
МЦК с момента запуска воспользовались 105 млн пассажиров
Северо-Восточная хорда начнет работать как полноценная магистраль в 2018 году