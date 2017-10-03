В Москве на 12 участках введут выделенные полосы для общественного транспорта

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В центре Москвы на 12 участках введут выделенные полосы для общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы сети "Магистраль" получат приоритет при проезде перекрестков, что позволит сократить их задержки в пути на 90%.

В центре Москвы на 12 участках введут выделенные полосы для общественного транспорта, передает "ТВ Центр".

Автобусы и троллейбусы сети "Магистраль" получат приоритет при проезде перекрестков, что позволит сократить их задержки в пути на 90%. Новая схема движения не создаст затруднений и для автомобилистов. Сейчас специалисты наносят разметку и устанавливают дорожные знаки на проспекте Мира от Садового кольца до Крестовского путепровода.

В перечень также войдет большая часть Садового кольца, Боровицкая площадь и Большой Москворецкий мост, Николоямская улица, а также Старая, Славянская, Лубянская площади. По выделенной полосе автобусы поедут на площади Тверская Застава, в районе улиц Пречистенка, Сретенка, а также Солянка в сторону Верхней и Нижней Радищевской.

Информация для автомобилистов. Этим вечером - более чем на сутки - закроют участок Пречистенской набережной от Крымского моста до Соймоновского проезда. Там будут менять асфальт. Работы начнутся в сегодня в 8 вечера, а завершатся в 5 утра в четверг.

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