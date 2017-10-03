Нейрохирурги поделились опытом борьбы с серьезными заболеваниями в Москве
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Проблемы реабилитации людей, страдающих нарушениями работы головного мозга, обсудили на Первом международном конгрессе в Москве. Его участниками стали известные ученые и медики из многих стран мира.
Проблемы реабилитации людей, страдающих нарушениями работы головного мозга, обсуждают на Первом международном конгрессе в Москве, передает "ТВ Центр".
Участники - известные учёные и медики из многих стран мира - делятся опытом, как выявить сложнейшие заболевания на ранней стадии и эффективно провести нейрореабилитацию тем, кто уже проходит лечение. А ещё - как помочь людям, страдающим аутизмом или онкозаболеваниями, адаптироваться к жизни и проявить свои способности.
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