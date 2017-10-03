На ВДНХ пройдет зоовыставка с агродефиле

Теги: Общество животные выставка москва вднх

4 октября на ВДНХ открывается выставка "Золотая осень". На мероприятие уже приехали арабские скакуны, быки-бодибилдеры и гигантские козы, для которых выделили два павильона. Сейчас животные восстанавливают силы после длительного переезда и набираются сил перед дефиле.

На выставке "Золотая осень" в этом году ожидаются 8 различных пород лошадей - от арабских скакунов до советских тяжеловозов, передает "ТВ Центр".

Каноны красоты в каждом стойле свои. Буренкам перед выставкой, например, гладко выстригают бока. А кому - то и вовсе назначают дополнительные водные процедуры, чтобы белый окрас стал еще светлее.

Зоовыставка для животных - все равно, что конкурс красоты. Среди обязательных процедур - помывка со специальным шампунем, стрижка и тщательная укладка, для того, чтобы все посетители выставки оценили особенности каждой из представленных пород.

Айширскую породу коров из Волгодской области оценили еще до того, как они прибыли в столицу. Их выкупили до начала выставки по пути в Москву. Тот случай, когда репутация сыграла свою роль. Этих небольших, но продуктивных животных давно называют молочными кормилицами.

"У нас эти животные пользуются спросом. Уникальность этих животных в том, что у них качественные показатели молока выше, чем у остальных пород, таких как Чернопестрая, Голштинская порода", - рассказала главный зоотехник племзавода "Майский" Ирина Суслова.

Угощать посетителей выставки молоком организаторы обещают на всем ее протяжении. Несмотря на перенесенный в дороге стресс, у большинства рогатых надои не упали. Своей минуты славы ожидают быки - бодибилдеры, прозванные так из-за своих размеров - они весят более тонны. Также организаторы обещают показать посетителям гигантских коз и карликовых кроликов.

Увидеть агродефиле этой "Золотой осени" можно будет в павильонах ВДНХ с 4 по 7 октября.

Елена Сахно, Владислав Подымский, Максим Мирошниченко, "ТВ Центр".

Читайте также:

Модуль станции "Мир" привезли в павильон "Космос" на ВДНХ

В Москве открылась историко-документальная выставка о Ленине

В парке "Зарядье" покажут северное сияние

"Заоблачный лес": в Москве открылась 7-я международная биеннале