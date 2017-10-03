"Отель последней надежды" стал лауреатом премии ТЭФИ-2017
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Многосерийный фильм "Отель последней надежды" на телеканале "ТВ Центр" стал победителем премии ТЭФИ-2017 в номинации "Дневной телевизионный сериал". В финале он обошел сериалы "Отец Матвей" и "САШАТАНЯ".
Победителем премии ТЭФИ-2017 в номинации "Дневной телевизионный сериал" стал многосерийный игровой фильм "Отель последней надежды" на телеканале "ТВ Центр". Об этом сообщает TVC.ru.
Сериал "Отель последней надежды" (Телеканал "ТВ Центр") одержал победу, обойдя многосерйные фильмы "Отец Матвей" (Россия 1, ВГТРК) и "САШАТАНЯ" (Телеканал "ТНТ").
Ранее сообщалось, что лауреатом премии ТЭФИ-2017 в номинации "Программа для детей и юношества" стала передача "АБВГДейка" на телеканале "ТВ Центр".
Вручение премии в категории "Вечерний прайм" состоится в 19:00.
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