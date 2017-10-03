"Отель последней надежды" стал лауреатом премии ТЭФИ-2017

Теги: сми телекомпания тэфи твц победитель ТЭФИ-2017

Многосерийный фильм "Отель последней надежды" на телеканале "ТВ Центр" стал победителем премии ТЭФИ-2017 в номинации "Дневной телевизионный сериал". В финале он обошел сериалы "Отец Матвей" и "САШАТАНЯ".