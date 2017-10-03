Путин рассказал о переживаниях за Испанию после референдума в Каталонии

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Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал референдум в Каталонии. Он заявил, что переживает за Испанию, но в то же время отметил, что это внутреннее дело страны. Путин выразил надежду на скорое разрешение кризиса в стране.

Москва переживает за Испанию в связи с референдумом в Каталонии и рассчитывает на скорое разрешение испано-каталонского кризиса, передает Газета.ru слова президента России Владимира Путина.

"Сейчас все обсуждают ситуацию вокруг референдума о независимости Каталонии. Не скрою, мы очень переживаем за Испанию. Но это, конечно, внутреннее дело испанского правительства", - впервые прокомментировал ситуацию российский лидер.

Накануне о невмешательстве в дела Испании заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также не стал комментировать действия испанских правоохранительных органов в отношении участников референдума, сославшись на то, что Россия не приемлет внешнюю оценку работы своих правоохранительных органов. Во время референдума в Каталонии 1 октября пострадали 893 каталонца и 33 сотрудника испанской полиции.

2 октября Каталония подвела итоги референдума о независимости. Более 90% проголосовавших, а это свыше двух миллионов человек, высказались за отделение региона от Испании. В Мадриде результаты референдума не признают.

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