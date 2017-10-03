Власти Москвы освободили участников реновации от взносов на капремонт

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Власти Москвы приняли постановление, освобождающее жителей домов, включенных в программу реновации, от взносов на капремонт. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

В региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы внесены изменения. Их утвердили на заседании президиума правительства Москвы.

Теперь в программу капремонта не входят 5110 многоквартирных домов, включенных в программу реновации. Остальные 67 домов, включенных в программу, изначально не вошли в программу капремонта как не соответствующие ее критериям.

"Жители домов, включенных в программу реновации, освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт с 1 августа этого года", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

Жители домов, включенных в программу реновации, освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт с 1 августа этого года — Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 3, 2017

Однако исключение из программы капремонта не означает отказа городских властей от обязательств по поддержанию домов в надлежащем техническом состоянии.

Мэр Москвы добавил: "Необходимо те дома, которые включены в программу реновации, и дальше поддерживать в надлежащем состоянии, проводить текущий ремонт, надлежащую эксплуатацию до самого последнего момента, когда дом будет освобожден и жильцы переедут в новые дома".

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