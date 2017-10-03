Ученые нашли самую северную в России стоянку древнего человека

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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в ходе экспедиции ученые нашли самую северную стоянку древнего человека эпохи палеолита. Ранее самой северной палеолитической стоянкой считалось Луговское в Западной Сибири.

В ходе экспедиции российские ученые нашли самую северную стоянку древнего человека эпохи палеолита, которая находится на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом пишет "МИР24".

До последнего времени самой северной палеолитической стоянкой Западной Сибири считалось Луговское. Новая стоянка обнаружилась почти на 300 километров севернее, рядом с угорским поселением Комудваны.

По оценкам археологов, возраст найденного поселения порядка 10 тысяч лет.