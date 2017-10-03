Киев раскритиковал референдум в Каталонии

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Референдум в Каталонии о независимости является нелегитимным, утверждают в МИД Украины. Там подчеркнули, что этот плебисцит запрещен Конституционным судом Испании. Также в ведомстве добавили, что власти страны способны сами решить проблемы внутриполитической жизни.

Представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что референдум о независимости Каталонии является нелегитимным. Об этом пишет "Русская планета".

Она подчеркнула, что референдум, проведенный 1 октября в Каталонии, до этого был запрещен Конституционным судом Испании из-за несоответствия испанской конституции. В связи с этим итоги голосования не имеют значения.

Также дипломат подчеркнула, что Испания способна решить проблемы внутриполитической жизни, опираясь на "прочный фундамент демократических традиций и ценностей, которые в свое время обусловили мирный переход от диктатуры к демократии и впоследствии к членству в НАТО и ЕС".

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, в ходе которого более 90% жителей региона высказались за отсоединение от Испании. Правоохранительные органы пытались помешать голосованию. Это привело к столкновениям и беспорядкам. За медпомощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских.

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