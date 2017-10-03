Названы десять самых путешествующих стран

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Согласно исследованию транспортной компании Movehub, самыми активными путешественниками являются жители Гонконга. В среднем, каждый гражданин совершает 11,4 поездки. Вторыми стали жители Люксембурга, совершающие 2,56 путешествия в год. Третьими стали венгры с 1,62 путешествия.

Жители Гонконга оказались самыми активными путешественниками в мире. Об этом сообщил портал "Ридус" со ссылкой на исследование транспортной компании Movehub.

Исследователи составили список из 10 самых путешествующих стран. Оказавшиеся на первом месте жители Гонконга в среднем совершают 11,4 поездки в год и тратят на них около 3 тысяч долларов. Как отмечают исследователи, такому активному перемещению способствуют 12 национальных праздников в год.

На втором месте оказались жители Люксембурга. Они путешествуют 2,56 раза в год и тратят около 6 тысяч долларов. Третьи - венгры с 1,62 поездки в год. Тратят жители Венгрии на свои перемещения около 250 долларов, что является самым низким показателем среди всех стран, вошедших в рейтинг. С четвертого по десятое место заняли соответственно Швеция, Финляндия, Ирландия, Сингапур, Швейцария, Дания и Албания.