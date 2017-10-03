Москва признана самым безопасным для пешеходов городом в России

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Москва - самый безопасный для пешеходов город в нашей стране. Об этом рассказал глава ГИБДД России Михаил Черников.

Глава ГИБДД России Михаил Черников назвал Москву самым безопасным городом страны для пешеходов. "Сегодня это самый безопасный фактически в стране город, потому что уровень аварийности с участием пешеходов минимизирован", — приводит его слова "Газета.ру".

Среди причин, которые могут привести к авариям с участием пешеходов, Черников назвал невнимательность, разговоры по телефону и прослушивание музыки на ходу.