Испанский суд одобрил выдачу США россиянина Левашова

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Суд в Испании согласился выдать США задержанного гражданина России Петра Левашова. В Соединенных Штатах россиянина намерены привлечь к уголовной ответственности за совершение киберпреступлений.

Испания согласилась выдать США задержанного россиянина Петра Левашова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной судебной коллегии пиренейского королевства.

"Уголовная палата Национального суда согласилась на выдачу гражданина России Питера Левашова в Соединенные Штаты, где его привлекут к уголовной ответственности за участие в преступном сообществе с целью совершения компьютерного мошенничества, компьютерного ущерба, кражи личных данных и незаконной электронной прослушки", - говорится в сообщении.

Левашов был задержан в Барселоне в апреле 2016 года. Суд не усмотрел политической мотивации в выдаче россиянина США.