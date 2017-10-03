Самолеты Великобритании и США провели разведку у российских границ

Теги: сша самолет великобритания Россия разведка

Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведывательные полеты возле российских границ. Многочасовые полеты прошли у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

Американские и британские стратегические разведывательные самолеты провели многочасовые полеты у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Об этом свидетельствуют данные западных авиационных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, передает "Интерфакс".

Согласно этим сведениям, самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4132, вылетевший во вторник утром с британской авиабазы Милденхолл, вел разведку к югу от Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.

После этого возле границ Ленинградской и Псковской областей осуществил полет еще один разведывательный самолет RC-135W. Он принадлежал британским Королевским ВВС. Воздушный разведчик Соединенного Королевства c бортовым номером ZZ664, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон в Англии, летал вблизи российских рубежей, курсирую с юга на север в воздушном пространстве Эстонии.

Этот же американский самолет ВВС США с бортовым номером 62-4132 провел разведку вблизи границ Калининградской области 3 октября. Он выполнял полет в воздушном пространстве Польши.