Путин принял верительные грамоты у послов 20 государств

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С 3 октября к своим обязанностям приступили новые руководители 20 зарубежных дипмиссий в России. Этому предшествовала церемония вручения послами верительных грамот президенту Владимиру Путину. По традиции глава государства принял дипломатов в Кремле. Владимир Путин отметил, что Москва заинтересована, чтобы работа послов в нашей стране была успешной и эффективной. Особое внимание во время выступления президент уделил международным проблемам.

Эту церемонию в Александровском зале Кремля сложно назвать формальной, хоть и проходит она строго по протоколу. Президент лично принимает верительные грамоты у 20 новых послов - это представители 19 государств и посол от Евросоюза. К каждому дипломату Владимир Путин обращается с ответным словом. Среди присутствующих и посол США Джон Хантсман, сменивший Джона Теффта. С этой минуты он официально является главным представителем Соединенных Штатов в России, передает "ТВ Центр".

"Хотел бы выразить самые искренние соболезнования народу и руководству вашей страны в связи с ужасной трагедией, произошедшей в Лас-Вегасе. Скорбим с теми, кто потерял родных и близких, и желаем выздоровления всем раненым. Что же касается двусторонних отношений с Соединенными Штатами, то их нынешний уровень не может вызывать удовлетворения. Выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество. Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительное следование принципам равенства, уважение национальных интересов, невмешательство во внутренние дела", - отметил Путин.

Сам Джон Хантсман заявил, что намерен работать "для восстановления доверия между нашими странами". Дело трудное, когда на родине дипломата продолжают в это же самое время доверие разрушать. Накануне, по оценке российского МИД, произошел беспрецедентный случай. Американские силовики провели тотальный обыск в генконсульстве России в Сан-Франциско. По требованию США наши дипломаты покинули здание, но затем замок на воротах бесцеремонно был сбит и агенты спецслужб проникли внутрь. Все это противоречит основам международного права, о первостепенности которого говорил во вторник Владимир Путин.

"Приоритетом для всех стран должно быть безусловное соблюдение верховенства права, уважение прерогатив Совета Безопасности ООН как органа, несущего главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Россия привержена задаче повышения эффективности Организации Объединенных Наций. Поддерживаем целесообразность ее реформирования, адаптации к требованиям сегодняшнего дня. При этом считаем важным, чтобы любые качественные изменения в работе Организации были продуманными и осуществлялись на основе если не согласия всех, то при большом консенсусе участников международного сообщества", - указал Путин.

Президент подчеркнул: любой спор нужно решать путем компромисса. Это касается и конфликта в Сирии, и ситуации с КНДР.

Говоря о Донбассе, Владимир Путин напомнил послам, что Россия выступила с инициативой учреждения миссии ООН на юго-востоке Украины, которая охраняла бы наблюдателей ОБСЕ. Представителя Евросоюза Путин заверил, что в Москве по-прежнему рассматривают ЕС как ключевого партнера. Сразу несколько европейских стран заменили своих представителей в России. Это Франция, Португалия, Молдавия, Кипр, Хорватия, Латвия и Испания. Последняя сегодня испытывает непростые времена.

"Наши народы объединяют чувства взаимной симпатии и уважения. Налицо все предпосылки, для того чтобы, несмотря на политическую конъюнктуру, российско-испанское взаимодействие поступательно развивалось в самых различных областях. Сейчас все обсуждают ситуацию вокруг референдума о независимости Каталонии. Не скрою, мы очень переживаем за Испанию. Но это, конечно, внутренние дела Испанского королевства. Надеемся, что кризис удастся преодолеть", - заявил Путин.

Внимание латвийского представителя Владимир Путин обратил на положение русскоязычного населения в республике. Президент выразил надежду, что это станет предметом для диалога. Призыв к равноправному выстраиванию любых отношений вообще прошел красной линией в выступлении президента. А послы, вручив верительные грамоты, тем самым заявили, что им можно верить.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".