Всеобщая забастовка парализовала Каталонию

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Обстановка в Каталонии накаляется все больше. Во вторник жители автономии вышли на всеобщую забастовку. Протестуют все: от футболистов до сотрудников музеев. Испанских правоохранителей блокируют в отелях, где те живут.

Прямо сейчас протестующие перекрывают одну из автомагистралей на границе с Францией, такая же ситуация еще на 30 дорогах. Люди выражают протест против действий полиции, которая жестко разгоняла голосовавших на референдуме в воскресенье, передает "ТВ Центр".

Каталония не испугалась. Напротив. Вот уже второй день по всей стране митинги. Теперь они перешли во всеобщую забастовку. Заблокированы все ведущие автомагистрали. На границах с регионом простаивают сотни фур. Часами вынуждены ждать пассажиры электропоездов: машинисты, как и сотрудники метрополитена, таксисты, водители городских автобусов тоже бастуют.

А туристам, планировавшим в этот день посетить главные достопримечательности столицы, еще с утра посоветовали не терять время. Закрыты двери знаменитого собора Саграда де Фамилья, дома-музея Антонио Гауди и домашней арены футбольного клуба "Барселона", стадиона "Камп Ноу". Сами футболисты на поле тоже не выйдут, руководство "Барселоны" и "Жироны" отменило тренировки в знак солидарности с протестом.

В Брюсселе на возмущение пока реагируют сдержанно. Результатов референдума не признают. По поводу действий испанских силовиков обещают подискутировать в стенах Европарламента. Но каталонцев этим уже не успокоишь. Накануне в курортном городке Ла Пинеда де Мар полиции пришлось провести настоящую спецоперацию по эвакуации коллег.

Жители собрались у одного из отелей, где жили стражи порядка. И не расходились до тех пор, пока здание не покинул последний испанский полицейский. Уже днем в Барселоне многотысячная демонстрация напротив штаба Национальной гвардии Испании. С вещами на выход настойчиво требуют пройти и представителей "Народной партии". У нее большинство в испанском парламенте.

На стороне протестующих отряды каталонской пожарной службы. В воскресенье они принимали на себя удары дубинок, закрывая безоружных людей от наступавшего спецназа. В день всеобщей забастовки с поднятыми руками, в тишине, приходят к представительству испанского правительства. Протест против произвола коллег поддерживает, кажется, и местная полиция.

Ее сотрудников в Мадриде уже пообещали привлечь к ответственности. Как и все правительство Каталонии. Которое, по словам главы МВД страны, "разжигает в автономии мятеж". Как далеко готов зайти Мадрид в его подавлении, непонятно. Но времени на действия остается все меньше. В нескольких городах автономии под аплодисменты с мэрий уже сняли государственные флаги Испании. А каталонский парламент, по данным местной прессы, в эти выходные может собраться на внеочередное заседание, итогом которого будет одностороннее объявление независимости.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр", Каталония, Испания.