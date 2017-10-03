Снегопады обрушились на несколько российских регионов. Видео

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В некоторых регионах России началась зима. В Челябинске ликвидируют последствия сильнейших снегопадов. В результате осадков в городе - многокилометровые пробки и сотни аварий. Спасатели предупреждают южноуральцев об очередном ухудшении погоды. Автомобильное сообщение парализовано и в Екатеринбурге. А в Якутии около 2 тысяч жителей Алданского района из-за мощного снегопада остались без света.