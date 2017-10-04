Голосование. Трамп может начать мировую войну?

Тема программы "Право голоса": "Мир во время войны". Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Северной Кореи. По словам российского лидера, нагнетание военной риторики является губительным путем. Ранее Дональд Трамп заявил, что, в отличие от бывших президентов государства, не потерпит поражение в отношениях с лидером КНДР. Кроме того, американский лидер призвал госсекретаря Тиллерсона не тратить время на переговоры с "человеком-ракетой". Трамп может начать мировую войну?