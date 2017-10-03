Посольство: среди пострадавших в Лас-Вегасе россиян нет

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Посольство России в США сообщило, что, по предварительным данным, россиян среди пострадавших во время стрельбы в Лас-Вегасе, нет. Об этом свидетельствуют данные американских властей.

Россиян среди пострадавших во время стрельбы в Лас-Вегасе, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство России в США.

"По предварительным данным американских властей, российских граждан среди пострадавших в инциденте в Лас-Вегасе нет", - говорится в сообщении.

В понедельник в Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу возле одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay. По словам очевидцев, огонь велся с балкона гостиничного комплекса. Погибли около 60 человек, более 500 пострадали. Стрелявший был ликвидирован в ходе перестрелки с полицией. Он являлся местным жителем. В то же время, запрещенная в России группировка "Исламское государство" назвала стрелявшего своим солдатом. Власти США в настоящее время проверяют это заявление террористов, и подтвердить его пока не могут.