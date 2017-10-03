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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен вице-спикер Госдумы Владимир Васильев.

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Врио руководителя региона стал вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единой России" Владимир Васильев.

"Принять отставку главы Республики Дагестан Абдулатипова по собственному желанию", - говорится в тексте указа главы государства, который опубликован на сайте Кремля.

Также российский лидер провел встречу с Васильевым. По словам Путина, Дагестан является одним из самых важных регионов России. "Это очень красивая республика и красота ее не только в природе, но, прежде всего в людях, которые там живут", - отметил глава государства.

По словам президента, он ожидает, что Васильеву удастся проявить на этом посту свои лучшие качества и опыт, накопленный за годы работы в МВД России и Госдуме.

На прошлой неделе Рамазан Абдулатипов заявил, что намерен сложить полномочия. По его словам, причина в возрасте. Сейчас ему 71 год.