Путин поручил обеспечить максимальное число недорогих билетов на ЧМ-2018

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Президент России Владимир Путин заявил, что число недорогих билетов на чемпионат мира по футболу в 2018 году должно быть максимально возможным. Глава государства отметил, что при подготовке проведению ЧМ еще есть отставания от графика, однако они не критичные. В то же время, по словам президента, расслабляться нельзя.

Число недорогих билетов на матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году должно быть максимально возможным. Об этом на совещании по подготовке к ЧМ заявил президент России Владимир Путин.

"(Нужно) постараться сделать все, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможным", - передает его слова ТАСС.

Глава государства отметил, что от игры российской сборной на этом чемпионате ждут достойной игры и максимальной отдачи. Путин напомнил, что в текущем году в России прошел Кубок конфедераций, который стал генеральной репетицией ЧМ. По его словам, мероприятию дали положительные оценки как спортивные чиновники, так и болельщики и сами спортсмены. Однако, президент заявил о необходимость проанализировать не только положительный опыт проведения турнира, но и "проблемные места". В частности, глава государства напомнил о проблемах с общественным транспортом, продажей сувениров и обеспечением навигации и комфорта для болельщиков на стадионах. Путин также заявил о недопустимости отставаний по графику подготовки к чемпионату мира.

"Мы сейчас с коллегами смотрели макеты, с губернаторами говорили о том, что, где и в каком состоянии находится. В целом - вполне удовлетворительно, но отставания некоторые все-таки есть", - сказал президент.

По его словам, эти отставания не критичны, однако Путин напомнил, что на завершающем этапе задачи решаются сложнее всего.

"На это нужно обратить особое внимание. Потому что как раз на заключительном этапе кажется, что все и так уже сделано, мы и так уже все успели. И если точка не поставлена, значит, еще не сделали, еще не успели. А если так расслабиться, то и не доделаем до конца", - подчеркнул президент.