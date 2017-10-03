В США изучают возможность переговоров с КНДР

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не ведут переговоры с Северной Кореей, однако изучают такую возможность. По его словам, в соответствии с указанием президента Дональда Трампа, Вашингтон не будет вести переговоры с Пхеньяном до тех пор, пока для этого не наступит подходящее время.

Соединенные Штаты не ведут переговоры с Северной Кореей, однако изучают подобную возможность. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на главу Пентагона Джеймса Мэттиса.

"Думаю, что госсекретарь Тиллерсон правильно заявил, что мы изучаем возможности для разговора с Севером. Все, что мы делаем, это изучаем, но мы не говорим с ними в соответствии с указанием президента не вести с ними переговоры до того, как для этого будет правильное время, до того, как они захотят поговорить", - сказал он.

По словам Мэттиса, поездка госсекретаря США в Китай лишь подтверждает, что никакого расхождения в подходах к решению проблемы КНДР в американской администрации нет. В настоящее время идет поиск решения этой проблемы.

Ранее президент Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Рекс Тиллерсон "теряет время", пытаясь договориться с Пхеньяном.