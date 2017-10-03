Минобороны опровергло информацию о пленении российских военных в Сирии

Теги: минобороны захват Сирийский конфликт военный иг

Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями российских военнослужащих в сирийской провинции Дейр-эз-Зор или в других районах страны, не было. Об этом сообщили в Минобороны России. Ранее боевики ИГ распространили видео, на котором якобы показаны два захваченных российских солдата.

В Минобороны России прокомментировали появление видеозаписи, на которой якобы показаны попавшие в плен боевикам запрещенному в нашей стране "Исламскому государству" два российских солдата. В оборонном ведомстве подчеркнули, что никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями российских военнослужащих в сирийской провинции Дейр-эз-Зор или в других районах страны, не было, передает РИА Новости.

"Все военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению", — подчеркнули в министерстве.

Ранее боевики ИГ распространили видео с якобы захваченными ими двумя российскими солдатами. При этом на доступном видео никто из мужчин не утверждает, что является кадровым военным.