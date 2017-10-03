Соколов: дальнейшая судьба "ВИМ-Авиа" находится в руках кредиторов

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Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что дальнейшую судьбу авиакомпании "ВИМ-Авиа" будут решать кредиторы. Долг перевозчика перед ними превышает 10 миллиардов рублей. Кроме того, по словам Соколова, не исключены претензии к "ВИМ-Авиа" со стороны лизинговых компаний.

Дальнейшая судьба авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится в руках кредиторов. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на министра транспорта России Максима Соколова.

"Судьба компании будет уже в руках кредиторов и других организаций, которым компания задолжала порядка 10 миллиардов рублей", - сказал он.

Министр уточнил, что компания задолжала около 7 миллиардов финансовым организациям, еще 1,5 миллиона - это долг перед аэропортами и органами организации воздушного движения. Около 3 миллиардов "ВИМ-Авиа" должна иностранным аэропортам. Соколов не исключил, что претензии перевозчику могут предъявить и лизинговые компании.

"Они пока не предъявили претензий, поскольку с пониманием относятся к той фазе операции, которая идет по вывозу туристов и пассажиров, но очевидно тоже будут иметь претензии, потому что лизинговые платежи компания не платит", - отметил министр.

По словам Соколова, оперативный штаб по разрешению ситуации с "ВИМ-Авиа" помимо оперативных расходов выплачивает только зарплату сотрудникам.