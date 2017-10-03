Подаренная Улюкаеву Сечиным колбаса уничтожена следствием

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Содержимое корзины с мясными изделиями, которая была подарена экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву в день встречи с руководителем "Роснефти" Игорем Сечиным 14 ноября, уничтожено. При этом сама корзина осталась в вещдоках, утверждает адвокат бывшего министра Дариджан Квеидзе.

Следствие ликвидировало колбасу из корзины, преподнесенной бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву в день встречи с главой "Роснефти" Игорем Сечиным 14 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката экс-чиновника Дариджана Квеидзе.

Изначально мясные изделия фигурировали в вещдоках. Однако в связи с тем, что это скоропортящийся продукт, все содержимое корзины было уничтожено. Сама корзина осталась в вещдоках.

Ранее в суде расшифровали разговор Улюкаева и главы "Роснефти" Игоря Сечина в день задержания экс-министра. В записи несколько раз фигурировала "корзинка с колбасками".

Между тем, Сечин выразил уверенность в виновности бывшего министра. По его словам, Улюкаев "сам требовал незаконное вознаграждение, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам погрузил его в машину, сам уехал".

Сейчас Улюкаев находится под домашним арестом. По статье, предъявленной экс-министру, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Его обвиняют в получении взятки. В ноябре прошлого года в его автомобиле, остановленном на выезде из офиса "Роснефти", обнаружили чемодан с двумя миллионами долларов.

По версии следствия, Улюкаев требовал и получил деньги за положительное заключение, которое позволяло "Роснефти" приобрести госпакет акций компании "Башнефть". Законность самой сделки при этом не оспаривается. После этого бывшего главу МЭР освободили от должности в связи с утратой доверия. Кроме того, судом наложен арест на его имущество: 15 объектов недвижимости и средства на сумму более 500 миллионов рублей.

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