Названа причина смерти основателя Playboy Хью Хефнера

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Американское издание Page Six получило в свое распоряжение свидетельство о смерти основателя Playboy Хью Хефнера. Согласно документу он умер от остановки сердца и легочной недостаточности.

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер от остановки сердца и легочной недостаточности. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на свидетельство о смерти, имеющееся в его распоряжении.

Согласно документу, 91-летний Хефнер боролся с кишечной палочкой и заражением крови в течение шести дней до своей смерти. Врачи сообщили, что знаменитый издатель имел сильную невосприимчивость к антибиотику, который ему прописали против кишечной палочки.

В США 28 сентября на 92-м году жизни скончался основатель легендарного журнала Playboy Хью Хефнер. Он умер в своем знаменитом особняке Playboy Mansion.

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