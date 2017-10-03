Названа причина смерти основателя Playboy Хью Хефнера
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Американское издание Page Six получило в свое распоряжение свидетельство о смерти основателя Playboy Хью Хефнера. Согласно документу он умер от остановки сердца и легочной недостаточности.
Основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер от остановки сердца и легочной недостаточности. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на свидетельство о смерти, имеющееся в его распоряжении.
Согласно документу, 91-летний Хефнер боролся с кишечной палочкой и заражением крови в течение шести дней до своей смерти. Врачи сообщили, что знаменитый издатель имел сильную невосприимчивость к антибиотику, который ему прописали против кишечной палочки.
В США 28 сентября на 92-м году жизни скончался основатель легендарного журнала Playboy Хью Хефнер. Он умер в своем знаменитом особняке Playboy Mansion.
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