Путин: серьезных отставаний по срокам подготовки объектов к ЧМ-2018 нет

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Подготовка к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в будущем году, обсуждалась во вторник на заседании Совета по физкультуре и спорту. Его провел Владимир Путин. Президент отметил, что серьезных отставаний по срокам сдачи объектов к предстоящему турниру нет, но предупредил, что новые стадионы будут приниматься только в комплексе с благоустроенными прилегающими территориями.

К сегодняшнему событию в Кремле подготовили выставку. Она посвящена стадиона и аэропортам, которые примут гостей чемпионата мира по футболу. Москва – единственный город, в котором будут задействованы две арены: стадионы "Спартак" и "Лужники". Именно здесь пройдут матч-открытие, финал, передает "ТВ Центр".

В открывшихся после реконструкции "Лужниках" еще только предстоит провести первые официальные матчи. А вот стадион "Спартак" уже хорошо знаком тысячам иностранных болельщиков. О готовности арены к мундиалю Владимиру Путину рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы обкатали стадион "Спартак" на Кубке Конфедераций. Были проведены ряд встреч с полной нагрузкой - 40 тысяч зрителей. Система безопасности, транспорт, информационная система, собственно и игровая составляющая - все было обкатано, замечаний не было. Сейчас мы анализируем, какие проблемы. Небольшие технологические, но все-таки были для того, чтобы их учесть", - заявил Собянин.

Также Сергей Собянин показал, как будут выглядеть московские волонтеры. На чемпионате мира помощь многочисленным болельщикам и участникам турнира в столице окажут около пяти тысяч человек.

Открывая заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, Владимир Путин поблагодарил всех, кто организовывал и проводил Кубок Конфедераций. Но призвал поработать над проблемами в сфере общественного транспорта и продажи сувениров, а также навигации для болельщиков. Ведь с 14 июня по 15 июля Москву, Санкт-Петербург, Волгоград и другие города ждет куда более сложное и ответственное мероприятие. На чемпионат приедут 32 сильнейших футбольных сборных и целая армия иностранных болельщиков численностью больше двух с половиной миллионов человек. За играми по телевизору будет следить практически половина населения земли. А потому все арены, гостиницы и аэропорты необходимо подготовить на 100 процентов ко дню открытия. Россия должна показать себя гостеприимной и открытой страной.

"Напомню, что главная цель проведения крупных международных мероприятий, будь то Олимпиада или мировые первенства по видам спорта, – это формирование задела на будущее. Привлечение внимания людей, молодёжи, прежде всего, к спорту, к здоровому образу жизни, эффективное, долгосрочное использование построенных объектов и инфраструктуры", - заявил Путин.

Президент обратил внимание: российские болельщики должны получить максимальное количество недорогих билетов на матчи. И, конечно, вся страна ждет, что футболисты нашей национальной команды покажут достойную игру.

"Если российский футбол будет зрелищным, на наших стадионах будут аншлаги, тогда телевизионные и прочие права на матчи будут адекватны вложениям, которые мы сейчас делаем, а наш футбол станет конкурентоспособным на мировом рынке, и все скажут, что футбол – это истинно русская игра", - рассказал президент футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко.

1 декабря к Москве будет приковано внимание миллионов болельщиков по всему миру - в Кремле состоится жеребьевка предстоящего чемпионата мира. Страны-участницы узнают своих соперников и города, в которых будут выступать.

Егор Киселёв, Кирилл Макаров, Станислав Козловский, "ТВ Центр".