Ученые раскрыли тайну мумии, которая находится в Эрмитаже

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Во вторник в Санкт-Петербурге огласили итоги исследования египетской мумии из коллекции Эрмитажа, которой более двух с половиной тысяч лет. Изначально предполагалось, что это тело знатной женщины-певицы из древних Фив по имени Бабат. Но результаты ошеломили ученых.

Главное открытие ученых перевернуло все представления музея об этом экспонате. Мумию, которая долгое время хранилась в запасниках Эрмитажа, считали храмовой певицей по имени Бабат, жившей в Фивах во времена царствования фараона Псаметиха Первого. Оказалось, что на самом деле это мужчина. Причем, мужчина-евнух – с большой долей вероятности ученые предположили, что он служил во дворце фараона, передает "ТВ Центр".

Певица Бабат окончательно перевоплотилась в жреца Па Кеша, когда выяснилось, что в коллекции Эрмитажа хранятся саркофаги обеих мумий. Первые экспонаты из Египта начали привозить в Россию еще в царские времена, в конце 19 века.

Путаница с мумиями в Петербурге, как выяснилось, образовалась еще в начала 20 века. Дело в том, что до революции ядро египетской коллекции располагалось в другом петербургском музее - в Кунсткамере, поскольку считалось неподобающим хранить фактически умерших людей рядом с покоями здравствующей императорской семьи. После революции коллекция переехала в Эрмитаж, в Египетский зал, но при транспортировке ученые того времени, по всей видимости, перепутали саркофаги.

Конечно, могли перепутать и раньше, еще в Египте перед отгрузкой, говорят исследователи. Но важно сейчас другое: впервые в научно-исследовательской истории Эрмитажа удалось изучить мумию, не прикоснувшись к ней. Всего 47 секунд сканирования – и мумия начинает превращаться в реального человека.

Этот мужчина страдал заболеваниями опорно-двигательного аппарата – ими страдает и современный человек. Здесь есть выраженный остеохондроз шейного отдела, пояснично-крестцового отдела

Коллективное удивление ученых вызвал тот факт, что у этого египтянина, которому сейчас около уже двух с половиной тысяч лет, сохранилось тридцать абсолютно здоровых зубов. Это говорит не только об уникальном мастерстве бальзамирования, но и том, что при жизни в те далекие времена жрец Па Кеш не страдал кариесом.

Современные ученые буквально снимают шляпу перед своими древними предшественниками. Способ пеленания мумии создает настолько глухую оболочку вокруг тела, что через нее не может просочиться ни одна молекула воды – ни изнутри, ни снаружи! Даже несмотря на то, что экспонат хранится в городе со средней влажностью воздуха 80 процентов.

Уникальные исследования позволят ученым, что называется, "собрать паззл" из отрывочных знаний далекой эпохи фараонов. А для посетителей Эрмитажа обещают создать электронную презентацию.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.